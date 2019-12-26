روسيا ترصد 47 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية - التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 47 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 10 خروقات.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 47 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية".

وجاءت الخروقات في المحافظات التالية: اللاذقية (11) وحلب (9) وإدلب (17) وحماة(10)، بينما رصد الجانب التركي 10 خروقات، وذلك في المحافظتين التاليتين: اللاذقية (4) وإدلب (6)".

ومن جهة أخرى، قام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ عمليتين إنسانيتين، ، حيث تم من خلالهما:

- إيصال 350 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 1.198 طن إلى سكان مدينة نوى بريف درعا.

- إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 1.712 طن إلى سكان قرية خان ماميد بريف حلب.

وبشكل عام، تم تنفيذ 2303 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3875.162 طن.