وزير النفط السوري يعلن البدء بإنشاء مركز المعلومات النفطي والجيولوجي بالتعاون مع روسيا

أعلن وزير النفط السوري، علي غانم، أن سوريا تتطلع لإقامة مركز المعلومات النفطي والجيولوجي في دمشق بالتعاون مع موسكو وذلك ضمن خارطة الطريق الموقعة بين دمشق وموسكو مؤخرا، مشيرا إلى أن أعمال البناء قد بدأت.

موسكو - سبوتنيك. قال وزير النفط السوري، علي غانم، في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "هذا المركز، مركز المعلومات النفطي والجيولوجي، هو مدرج ضمن خارطة الطريق الموقعة مع وزارة الطاقة الروسية، أو من خلال اجتماعات اللجنة السورية - الروسية المشتركة، والحقيقة كانت هناك الجهة المرشحة من الجانب الروسي، وأعتقد أن التعاون مع أكاديمية "غوبكين" سيكون مثمرا في هذا الموضوع، والمركز سيكون قاعدة المعلومات الأساسية لكل قطاع النفط الجيولوجي".

كما أضاف غانم أن "هذا المركز سيكون في دمشق، وهناك جدول زمني لتنفيذ، بدأنا في الإنشاء، وأيضا في موضوع ما يتعلق بتقنيات خاصة في هذا المركز، سيقدمه الجانب الروسي، وسيكون في المركز الخبراء من قبل الطرفين - السوري والروسي".

وتابع وزير النفط السوري "في الحقيقة هناك شركة قديمة قد وقعت عقدا سابقا في موضوع أحد البلوكات البحرية، البلوك رقم 2، وهناك أيضا اتفاقية أخرى لإحدى الشركات الروسية أيضا لبلوك رقم 1، وهي في الخطوات القانونية الأخيرة في إجراءات تصديق هذا العقد، وبالتالي نحن قادمون من خلال المرحلة القادمة في السنوات القادمة على دخول استكشاف في القطاع البحري".

وأضاف الوزير أن "هذان البلوكان يقعان في المياه الإقليمية السورية"، مضيفا إلى أن إحدى هذين الشركتين هي شركة "كابيتال".