وزير النفط السوري يعلن البدء بإنشاء مركز المعلومات النفطي والجيولوجي بالتعاون مع روسيا

أعلن وزير النفط السوري، علي غانم، أن سوريا تتطلع لإقامة مركز المعلومات النفطي والجيولوجي في دمشق بالتعاون مع موسكو وذلك ضمن خارطة الطريق الموقعة بين دمشق وموسكو مؤخرا، مشيرا إلى أن أعمال البناء قد بدأت.

موسكو - سبوتنيك. قال وزير النفط السوري، علي غانم، في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "هذا المركز، مركز المعلومات النفطي والجيولوجي، هو مدرج ضمن خارطة الطريق الموقعة مع وزارة الطاقة الروسية، أو من خلال اجتماعات اللجنة السورية - الروسية المشتركة، والحقيقة كانت هناك الجهة المرشحة من الجانب الروسي، وأعتقد أن التعاون مع أكاديمية "غوبكين" سيكون مثمرا في هذا الموضوع، والمركز سيكون قاعدة المعلومات الأساسية لكل قطاع النفط الجيولوجي".

كما أضاف غانم أن "هذا المركز سيكون في دمشق، وهناك جدول زمني لتنفيذ، بدأنا في الإنشاء، وأيضا في موضوع ما يتعلق بتقنيات خاصة في هذا المركز، سيقدمه الجانب الروسي، وسيكون في المركز الخبراء من قبل الطرفين - السوري والروسي".

وقال غانم في لقاء حصري مع وكالة "سبوتنيك" أمس الاثنين "لدينا تعاون كبير مع الأصدقاء الروس نلاحظه من خلال اجتماعات اللجنة الروسية - السورية الدائمة العليا المشتركة ومن خلال توقيعنا اليوم لـ"خارطة طريق" مع وزارة الطاقة الروسية تمخضت عن عدد من الاتفاقيات والعقود بالإضافة إلى الاستثمار بالبلوك 17 و23 الذي صادق عليه مجلس الشعب السوري الأسبوع الماضي، وستبدأ عمليات المسح ثم الحفر والإنتاج ما سيؤدي إلى زيادة سرعة التعافي للقطاع النفطي من خلال العقود التشاركية القائمة مع الأصدقاء وأيضا ما تقوم به الشركات الوطنية".