الصليب الأحمر: 17.8 مليون يمني يفتقرون لمياه آمنة وخدمات صرف صحي

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، إن نحو 17.8 مليون في اليمن يفتقرون إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي الملائمة، جراء استمرار الصراع في اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وأضافت اللجنة في تغريدة على حساب بعثتها في اليمن في "تويتر": "استفاد 5.173.202 شخص من أنشطتنا في مجال المياه والصرف الصحي منذ كانون الثاني /يناير وحتى كانون الأول/ديسمبر الجاري".

وتابعت "ولايزال الاجتياح هائلا".

وكانت لجنة الصليب الأحمر، أشارت في تغريدة أخرى إلى "أن الأعمال العدائية في المناطق الحضرية والمكتظة بالسكان تسببت في نزوح 3.3 مليون شخص في اليمن من منازلهم".

وتتواصل على الأراضي اليمنية، منذ نحو خمس سنوات، معارك بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى بهدف استعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء.

وفي 21 آب/أغسطس الماضي أعلن الجيش اليمني تدمير غرفة عمليات وتعزيزات لجماعة أنصار الله بغارات لطيران التحالف على محيط مركز مديرية كتاف بصعدة.