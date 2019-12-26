ناديا القرن الأفريقي والآسيوي يلتقيان في مهرجان اعتزال "التائب"

أكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، مساء اليوم، الخميس، أن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير جهاز الكرة، استقبل اليوم نجم الكرة الليبية ومهاجم الهلال السعودي السابق، طارق التائب، الذي طلب مشاركة الأهلي المصري في مباراة اعتزاله أمام الهلال السعودي.

وأوضح الموقع أن موعد المباراة سيتم تحديده وفقًا للارتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة للفريقين.

🔴 التائب يزور #الأهلي ويطلب مشاركته في مهرجان إعتزاله.. ونادي القرن يرحب pic.twitter.com/noEGCixnMI — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 26, 2019

وقام عبدالحفيظ بعرض الأمر على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، والذي رحب بمشاركة الفريق في مهرجان اعتزال النجم الليبي، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وكل أشقائه من الأندية العربية ونجومها على مدار الأجيال، لاسيما أن المباراة ستقام في المملكة العربية السعودية.

وذكر الموقع الإلكتروني للنادي الأهلي أن المباراة ستقام في مبادرة كريمة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، والذي سيقوم برعاية مهرجان الاعتزال.

وعقب موافقة الخطيب جرى نقاش بين عبدالحفيظ ورينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، والذي وافق على المشاركة في هذه المباراة، على أن يتم تحديد الموعد المناسب، في إطار الارتباطات المحلية والقارية للأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال النجم الليبي إن اختياره لنادي القرن جاء لقيمته الكبيرة وشعبيته الجارفة في الوطن العربي، وأن هناك ترتيبات خاصة بالمهرجان، وتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالناديين الكبيرين نادي القرن في إفريقيا ونادي القرن في آسيا، وبتاريخه الذي شهد الكثير من العطاء في الأندية المختلفة وقبلها المنتخب الليبي.