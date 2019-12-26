الجيش السوداني يغلق الطرق المؤدية إليه بشكل مفاجئ... ويعلق على أنباء الانقلاب

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن، اليوم الخميس، أن الجيش أغلق كل الطرق المؤدية إلى مقر قيادته.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فوجئ المواطنون منذ الصباح الباكر، بإغلاق الجيش للطرق المؤدية إلى محيط القيادة العامة، دون إعلان مسبق، كما جرت العادة، ما أدى إلى تكدس السيارات وسط العاصمة الخرطوم.

وردا على سؤال بأن عملية إغلاق الطرق التي قام بها الجيش كانت نتيجة لانقلاب، أجاب الحسن، "هذه كلها مجرد شائعات".

ووفقا لصحيفة "الإنتباهة" السودانية، قال المتحدث باسم الجيش السوداني، إن "إغلاق الطريق المؤدي إلى القيادة العامة يأتي في إطار تدابير احترازية مفاجئة لمعالجة اعتزام البعض التجمع بشارع الطابية مما لا يتوافق مع رؤية القوات المسلحة بأن يبعد حرم القيادة العامة من التجمعات ذات الصبغة السياسية والتي قد تؤدي إلى إحداث فوضى في هذه المنطقة العسكرية".

وأوضح أن "ما حدث نتيجة لتدابير احترازية لا أكثر ولا أقل".

وأضاف أن "الشائعات التي تخلق البلبلة في البلد كثيرة جدا".

وحول مقترح نقل القيادة العامة لمنع التعقيد الذي تسببه مثل هذه الإجراءات، أكد عامر أنه يؤيده لكن تكاليف هذا الاقتراح في الوقت الراهن ستكون باهظة جدا".

وأشار المتحدث باسم الجيش السوداني إلى أنه ستم فتح الشوارع والطرق، متى ما أعلنت الجهات المعنية مراجعة الموقف وأنه لا حاجة لإغلاق الطرق.