إطلاق عملية تفاوض بين الليبيين برعاية أممية... محور لقاء بوغدانوف والقائم بالأعمال الليبي

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، مع القائم بالأعمال الليبي في موسكو مصطفى أبو سعيدة ، الوضع في البلاد مع التركيز على ضرورة إقامة عملية تفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية: "خلال المحادثة، جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع الحالي في ليبيا، مع التركيز على ضرورة إطلاق عملية تفاوض شاملة بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل حل الأزمة في هذا البلد في أقرب وقت ممكن".

وكان المشير خليفة حفتر، اعلن في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك معلنا في كلمة تلفزيونية وهو يرتدي الزي العسكري: "ساعة الصفر" لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس، قائلا: "اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة...".

وتعهد حفتر "منح المسلحين في طرابلس الأمان مقابل إلقاء السلاح، وأوصي قوات الجيش باحترام حرمات البيوت".

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي عندما شنّت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم تترجم بإحراز تقدّم كبير على الأرض.