"مسام" ينتزع 1325 لغما باليمن في أسبوع

أكدت صحيفة "اليوم"، مساء اليوم، الخميس، أن مشروع "مسام" حقق خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، نجاحا كبيرا، حيث تمكن من انتزاع 12 لغما مضادا للأفراد و397 لغما مضادا للدبابات وعبوتين ناسفتين و914 ذخيرة غير منفجرة.

وأوضحت الصحيفة أن إجمالي ما جرى نزعه بلغ 1325 لغما متنوعا خلال الأسبوع الثالث لهذا الشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 118541 لغما زرعتها "الميليشيات الحوثية الإرهابية"، في الأراضي والمدارس والبيوت اليمنية، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

يذكر أن المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.