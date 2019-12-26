محافظ جنوب سيناء: السياح الروس يأتون إلى شرم الشيخ ولكن ليس بالأعداد التي نتمناها

أكد محافظ جنوب سيناء في مصر خالد فودة، أن السياح الروس يتواجدون في مصر بشكل معتاد، ويأتون إلى مدينة شرم الشيخ عبر القاهرة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال فودة في حديث مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس على هامش الاجتماع التمهيدي للجنة التنظيمية العليا لمؤتمر بناء العلامة التجارية المصرية في السياحة الصحية، إن "السياح الروس يتواجدون في مصر، وفي شرم الشيخ، الشيء الذي لا يتواجد هو الشارتر (الطيران العارض)، إنما هم موجودون، يأتون إلى شرم الشيخ وجنوب سيناء عبر القاهرة، لكن ليس بالأعداد التي نتمناها، ومع الوقت سيعودون".

ولفت فودة "هناك نحو 5000 روسي يعيشون في شرم الشيخ بشكل عادي وطبيعي مع عائلاتهم وأبنائهم، الشيء المتوقف هو الشارتر، وهو ما يحدث تدفقا سياحيا من روسيا، وحين يعود هذا الطيران سيكون الأمر جيدا".

وحول عودة الطيران المباشر بين المدن الإنجليزية ومدينة شرم الشيخ، قال فودة "السياحة الإنجليزية ستعود بشكل منتظم في شباط/ فبراير المقبل، الرحلات الآن تأتي بشكل فردي وغير منتظم، ونحن مستعدون لهم، وشرم الشيخ مستعدة وجاهزة، وأكبر دليل على ذلك منتدى شباب العالم الذي حضره 7500 شاب من مختلف البلدان، هذا أكبر دليل على أن المدينة جاهزة، وفنادقها جاهزة وأمنها جاهز، والمستثمرين جاهزة".

كما أكد فودة أن أعداد السياح الذين يزورون شرم الشيخ تزداد عاما بعد عام، وقال "أعداد السائحين الذين يزورون شرم الشيخ في ازدياد، ويمكننا القول أننا اقتربنا من الوصول لأرقام زيارات 2010، وهو العام الذي حققنا فيه أعلى إيرادات وأعلى نسبة سياحة، ونتوقع زيادة بنسبة 20 بالمئة العام المقبل، لكن الأرقام الدقيقة لأعداد السائحين الذين زاروا هذا العام غير متوفرة عندي الآن".

يذكر أن روسيا أوقف رحلات الطيران المباشرة مع مصر في عام 2015، بعد تحطم طائرة الركاب "إيرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم افيا" الروسية، التي كانت تقوم بالرحلة الجوية "9268" من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، ما أسفر عن مقتل 217 راكبا، و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.

واستأنفت روسيا في وقت لاحق الرحلات إلى مطار القاهرة فقط، بينما لا زال استئناف الرحلات الجوية إلى مطارات المنتجعات على البحر الأحمر، التي تضم المقاصد السياحية المفضلة للسائح الروسي، قيد البحث، وتقول موسكو إنه لا موعد محدد لعودة الطيران المباشر.

وأعلنت المملكة المتحدة أيضا عقب تحطم الطائرة حظر رحلات الطيران المباشرة مع شرم الشيخ، ومنتجعات البحر الأحمر، إلا أنها أعلنت رفع هذا الحظر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ويوم الخميس الماضي، حطت أول طائرة قادمة من بريطانيا بمطار شرم الشيخ، وكان على متنها 168 راكبا، ومن المقرر أن يعود الطيران بشكل منتظم في شباط/ فبراير المقبل.