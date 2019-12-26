مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بعد استهدافهم بإطلاق نار في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بإطلاق نار مباشر شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان "استشهاد مدني وإصابة اثنين آخرين بعد استهدافهم بإطلاق نار مباشر، عندما كانوا يستقلون عجلة نوع مرسيدس على طريق العلم كركوك".

وأضافت أن "التفاصيل ستنشر لاحقا".

ويشهد العراق حاليا احتجاجات مناهضة للحكومة بدأت منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي للمطالبة بحل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، مما دفع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتقدم باستقالته.