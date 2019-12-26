بتهمة الإساءة للملك والشعب المغربي... 4 سنوات سجن بحق مدون

قضت محكمة مغربية، اليوم الخميس، بسجن مدون مغربي أربع سنوات بعدما أدانته بسب العاهل المغربي والشعب المغربي والمؤسسات الدستورية.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن المحكمة الابتدائية في سطات، 159 كم جنوب العاصمة الرباط، قضت بسجن محمد السكاكي أربع سنوات وبتغريمه 40 ألف درهم.

وأضافت أن نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بينت أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون.

كما أثبتت الأبحاث، حسب ذات المصدر، أن المعني بالأمر تلقى تحويلات مالية مهمة من الخارج مقابل هذه الأفعال.

هذا واعتبرت هيئة الدفاع عن السكاكي في تصريحات للصحافة أن الحكم عليه "قاس وغير عادل" ويدخل في إطار "التضييق على حرية التعبير" كما قالت إنها ستستأنف الحكم.

وكانت السلطات المغربية قد قامت بتوقيف محمد السكاكي، صاحب قناة "مول الكاسكيطة" الشهر الماضي، إثر نشره فيديو يتضمن عبارات سب بحق المواطنين المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية وحيازة المخدرات".