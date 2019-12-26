بيان شديد اللهجة من تحالف "البناء" بعد تصريح برهم صالح

دعا تحالف "البناء" في العراق ، اليوم الخميس، البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية برهم صالح.

بغداد - سبوتنيك. وقال التحالف في بيان "فوجئنا بإصرار رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بحجة رفض المرشح من بعض الأطراف السياسية".

وأضاف "هناك انتهاك للدستور من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له يعني دفع البلاد الى الفوضى التي لا تخدم سوى الجهات الأجنبية التي تتربص الشر بالعراق وشعبه الذي يرفض بقوة الإملاءات من أية جهة كانت وفرض سياسة الأمر الواقع ولي الأذرع وتجاوز المؤسسات الدستورية"، داعيا مجلس النواب إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور" .

وأشار التحالف في البيان إلى أن "مخالفة الدستور ورفض تكليف الوزراء وفق السياقات الدستورية سيؤدي إلى نتائج تتنافى مع مطالب المتظاهرين وعموم الجماهير في تحقيق الأمن والاستقرار، لتبدأ عملية تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين، وعلى مجلس النواب اتحاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور".

وأردف بيان التحالف "إننا سنكون دالئما حريصين على مصالح شعبنا ولا يزايد علينا أحد في خدمة هذا الشعب العظيم وتحقيق مصالحه."

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، للبرلمان "إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة".

وذكر موقع "السومرية نيوز" أن رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، "أعلن استعداده لوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة".

أضاف برهم صالح، في خطابه الموجه لمجلس النواب: "وصلتني عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر تناقض بعضها بعضا"، مشيرا إلى أنه "يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة"، في إشارة إلى أسعد العيداني".

وأضاف: "في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".