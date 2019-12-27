اليابان تعلن إرسال سفينة حربية وطائرة دورية إلى الشرق الأوسط لحماية سفنها

قالت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية إن مجلس الوزراء الياباني وافق اليوم الجمعة على خطة لإرسال سفينة حربية وطائرتي دورية لحماية سفنها في الشرق الأوسط.

وتهدف المهمة إلى جمع معلومات بهدف ضمان مرور آمن لسفنها عبر المنطقة، في ظل استمرار اضطراب الوضع في منطقة تزودها بنحو 90 في المئة من وارداتها من النفط الخام.

Japan govt. has approved SDF Middle East mission https://t.co/SQWf5IV9jL — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) December 27, 2019

وقالت الهيئة إن الحكومة تدرس إرسال طائرة من طراز (بي-3سي) في مهام لمكافحة القرصنة قبالة ساحل جيبوتي الأفريقي، كما تدرس إرسال مدمرة عسكرية أيضا.

وأشارت الهيئة إلى أنه "من المرجح أن يتم نشر السفينة والطائرة في خليج عمان، والجزء الشمالي من بحر العرب، وكذلك مياه الدول الساحلية في خليج عدن"، مضيفة: "إنه لا توجد خطط لإرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى مضيق هرمز أو الخليج"، وأن "فترة الانتشار ستكون سنة واحدة، وستقدم الحكومة تقريرا إلى البرلمان إذا أرادت تمديد المهمة".

ولفتت الهيئة إلى أنه "في حالة حدوث تطورات غير متوقعة في المنطقة، ستنظر الحكومة في تدابير مثل حشد أفراد قوة الدفاع الذاتي في الشرطة البحرية، مشيرة إلى أن "الحكومة تخطط لإرسال وحدات قوات الدفاع الذاتى بمجرد الانتهاء من تدريبها".

وقالت الهيئة إن رئيس الوزراء شينزو آبي أطلع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هدف المهمة في 20 ديسمبر، وفي اليوم التالي، أطلع آبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الهاتف على اجتماعه مع روحاني.

ويعتزم آبي زيارة المملكة العربية السعودية ودول أخرى ذات صلة في منتصف يناير/كانون الثاني لتوضيح أسباب إرسال البعثة.