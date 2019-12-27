"أنصار الله" تتهم السعودية باحتجاز وتعذيب 17 صيادا يمنيا

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم الخميس، القوات السعودية باحتجاز 17 صيادا يمنيا بعد اعتقالهم من البحر الأحمر غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة أنصار الله، عن بيان وزارة الثروة السمكية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، إن "القوات السعودية احتجزت اليوم 17 صيادا في جزيرة حنيش (التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن)".

وأضاف البيان أن "قوات العدوان السعودي، سلمت الصيادين إلى قوات أمنية في مديرية الخوخة للتحقيق معهم وما زالوا محتجزين حتى هذه اللحظة".

واستنكر "الأعمال التعسفية بحق الصيادين، الذين تم احتجازهم والتحقيق معهم وتعذيبهم ومصادرة ما بحوزتهم من الأسماك، بأسلوب مناف للأعراف والقوانين الدولية".

ودعا البيان "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التدخل لإطلاق سراح الصيادين ووقف مثل هذه الأعمال الإجرامية".

واعتبر:"استهداف الصيادين من قبل دول العدوان، جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي"، مؤكدا على "الحق في رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية للدفاع عن الصيادين".

وفي نفس السياق، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم الخميس، مقتل وإصابة عناصر من جماعة "أنصار الله" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وتتواصل على الأراضي اليمنية، منذ نحو خمس سنوات، معارك بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى بهدف استعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء.