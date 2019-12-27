سعودي يعبر عن حبه لإسرائيل في مكالمة مصورة مع نتنياهو... فيديو

نشر الناشط السعودي، محمد سعود، مقطع فيديو على حسابه الشخصي في "تويتر"، لاتصال هاتفي مصور له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويظهر مقطع الفيديو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مبتسما مسرورا، يتجاذب أطراف الحديث مع الناشط السعودي محمد سعود عبر اتصال هاتفي بدأه بجملة "السلام عليكم محمد"، فرد عليه الناشط السعودي قائلا "نحبك كثيرا، ونتمنى أن تفوز في انتخابات حزب الليكود وأن تجلب السلام للشرق الأوسط"، ليرد نتنياهو "من المؤسف أنك لا تستطيع التصويت لأنك ستكون ليكوديا رائعا".

Prime Minister Netanyahu called me, what excitement, I hope he wins and brings peace to the Middle East, Netanyahu I appreciate and admire you. God bless you and all the citizens of Israel

⁦@netanyahu⁩ pic.twitter.com/bKL2HMnRSz — محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) December 26, 2019

​وأضاف نتنياهو: "الكثيرون في المجتمعات العربية يصوتون لنا أيضا، وهذا جيد لأنهم يعلمون أننا نسعى إلى دولة أفضل للجميع وشرق أوسط أفضل للجميع، باستثناء إيران طبعا".

وعلق محمد سعود على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته في "تويتر" : "اتصل بي رئيس الوزراء نتنياهو، يا للحماسة، آمل أن يفوز ويجلب السلام للشرق الأوسط، نتنياهو أنا أقدرك ومعجب بك، ليحفظك الله وسائر مواطني إسرائيل".

ويعرف الناشط محمد سعود عن نفسه، على حسابه الشخصي، بأنه طالب في كلية الحقوق مقيم في الرياض ولا علاقة له بالسياسة، ويرفق التعريف الشخصي بصورتين لعلم السعودية وإسرائيل كغلاف لحسابه.