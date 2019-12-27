بالفيديو... نصرالله في ضاحية بيروت الجنوبية يتجول بسيارته

كشفت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ"حزب الله" أنها بصدد إطلاق برنامج هو الأول من نوعه متعلق بالأمين العام للحزب، حسن نصرالله، حيث سيعرض مشاهد حصرية واستثنائية حديثة له.

وانتشر مقطع فيديو للإعلان عن هذا البرنامج، الذي ستعرضه قناة المنار. وبحسب المقطع المتداول، ستظهر المشاهد نصر الله متجولا بسيارة في شوارع الضاحية الرئيسية، بما يؤكد للعدو والصديق طبيعة ممارسته لجزء من نشاطه الحياتي رغم التهديدات الأمنية الإسرائيلية له.

وبعدما كان مقررا عرض العمل أمس الخميس تم التأجيل لاسباب تقنية، بحسب قناة المنار.