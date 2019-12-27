هبوط اضطراري لطائرة عراقية في روسيا

نفذت طائرة ركاب مدنية هبوطاً اضطراري، اليوم الجمعة، في مدينة روستوف على الدون جنوبي روسيا، كانت قادمة من بغداد في طريقها إلى العاصمة البلاروسية مينسك.

وأعلن مطار روستوف على الدون جنوبي روسيا عن هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة الطيران العراقية في المطار وهي في طريقها من بغداد الى مينسك، لأسباب تقنية.

وقال الناطق باسم المطار: إن "طائرة تابعة لشركة "ايراك ايرويز" كانت تقوم برحلة من بغداد الى مينسك هبطت بشكل اضطراري في مطار رستوف على الدون"، مشيرا الى أن الهبوط "لأسباب تقنية".

وأضاف المسؤول، بأن عملية الهبوط تمت بنجاح في تمام الساعة 11.15 بتوقيت موسكو، ومن دون حدوث أي إصابات.