القوات العراقية تداهم المناطق الصحراوية غربي البلاد

أعلن قائد حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الأنبار العقيد صلاح العيساوي، اليوم الجمعة، بان القوات الأمنية داهمت المناطق الصحراوية القريبة من بحيرة الرزازة بحثا عن مطلوبين.

وقال العيساوي لموقع "السومرية نيوز"، إن "القوات الأمنية شرعت بحملة دهم وتفتيش، استهدفت المناطق الصحراوية باتجاه بحيرة الرزازة جنوبي قضاء عامرية الصمود جنوب مدينة الفلوجة، بحثا عن مطلوبين للقوات الامنية ومخابئ لأسلحة".

وأضاف العيساوي، إن "القوات الأمنية داهمت تلك المناطق لتطهيرها من خلايا إرهابي "داعش" ومخابئ لأسلحة ضمن خطة القيادات الأمنية تطهير تلك المناطق بالتزامن مع استطلاع طيران الجيش على تلك المناطق"، مبينا أن "عملية المداهمة تأتي لتأكد خلو هذه المناطق من خلايا إرهابي "داعش" وتطهير المناطق المستهدفة من خطر الأسلحة الغير منفلقة".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سورية للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.