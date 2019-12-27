تحرك سعودي بعد الاعتداء على شاب وتصويره

أعلنت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الجمعة، القبض على مواطنين ومقيم اعتدوا على مواطن آخر، وقاموا بتصوير الاعتداء عليه، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، على لسان المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير، أنه "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، عن قيام مجموعة بالاعتداء على مواطن وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم".

شرطة #عسير تلقي القبض على مواطنين ومقيم اعتدوا على مواطن وتصويره ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي..https://t.co/yremXSWXSg — إمارة منطقة عسير (@emartasir) December 27, 2019

وأوضح المتحدث أن المقبوض عليهم، مواطنان ومقيم في العقد الثاني من العمر، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

فيديو

مصادر.. القبض على شبان ظهروا في مقطع فيديو وهم يعتدون على شاب وقاموا بنشر الاعتداء عبر حساب المعتدى عليهً في سناب شات #خطف_شاب_في_ابها #خطف_ pic.twitter.com/Q1zPVWq9hT — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) December 27, 2019

ويشار إلى أنه ظهر في المقطع المصور، اعتداء عدد من الشبان على شاب آخر يقول إنه باكستاني، وقد طرحوه أرضا، قبل أن يدوسوه بأقدامهم.