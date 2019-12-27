شجرة ميلاد تحمل صور ضحايا التظاهرات في العراق

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قيل إنها لشجرة الميلاد التي تم تدشينها من قبل المحتجين في مدينة بابل وسط العراق.

وحملت شجرة الميلاد التي تم نصبها وسط ساحة الاعتصام في محافظة بابل صورا لضحايا التظاهرات في عموم العراق.

وكان البطريرك الكاردينال، لويس روفائيل ساكو، قد أعلن في الثالث من الشهر الجاري، إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، ورأس السنة الميلادية في العراق احتراماً للضحايا "القتلى، والجرحى" المتظاهرين في محافظات وسط، وجنوبي البلاد.

ويواصل المتظاهرون في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، احتجاجاتهم، مع اعتصامات الطلاب، وإضرابهم عن الدوام الرسمي للشهر الثالث على التوالي، حتى الآن، منذ مطلع أكتوبر الماضي، لحين تلبية جميع المطالب، باختيار رئيس مستقل، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاكمة المتورطين بقتل المحتجين، والمتورطين بالفساد.