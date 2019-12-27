السفير الفلسطيني في روسيا: من المتوقع أن يزور بوتين بيت لحم في 23 يناير

صرح السفير الفلسطيني في روسيا عبد الحفيظ نوفل، أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلسطين في 23 يناير القادم.

وقال السفير الفلسطيني لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول موعد زيارة الرئيس بوتين إلى البلاد، اليوم الجمعة: "يوم 23 كانون الثاني/يناير في بيت لحم".

وفقا له، ستتم خلال الزيارة محادثات بين الرئيس بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس.وكان الرئيس الفلسطيني صرح، في وقت سابق، أنه دعا بوتين إلى بيت لحم في عيد الميلاد.وصرح مساعد القائد الروسي يوري أوشاكوف للصحافيين بأنه تم تلقي الدعوة وسيتم النظر فيها.

إلى ذلك أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أنه سيزور إسرائيل، منتصف شهر كانون الثاني/يناير 2020، مشيراً إلى ضرورة مواصلة حماية المسيحيين في الشرق الأوسط تحت إشراف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والكنائس المحلية.