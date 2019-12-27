البرلمان الليبي: تركيا تدعم "الإرهاب" في ليبيا لخلق موطئ قدم لها في البلاد

أعلن نائب في البرلمان الليبي اليوم الجمعة أن سعي تركيا لدعم "الإرهاب في ليبيا" هدفه إيجاد مكان لها في البلاد.

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، يوسف العقوري، أن حكومة فايز السراج "الوفاق" غير شرعية لأنها لم تحصل على ثقة البرلمان.

وأكد العقوري في تصريحات لموقع "سكاي نيوز" أن المجتمع الدولي هو من فرض هذه الحكومة على الشعب الليبي، وأنها لا تمثل إرادة الشعب.

ونوه العقوري إلى أن الدول العربية لا تسمح بأن تستخدم أراضيها للإساءة لدولة عربية جارة، في تنويه إلى زيارة أردوغان الأخيرة إلى تونس، والتي قد طرحت الكثير من إشارات الاستفهام.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وصل، الأربعاء المنصرم، إلى تونس في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

#عاجل | الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يصل #تونس في زيارة يلتقي خلالها نظيره قيس سعيد (مستشارة الرئيس لشؤون الإعلام والاتصال للأناضول) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 25, 2019

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن مستشارة الرئيس لشؤون الإعلام والاتصال أعلنت أن الرئيس أردوغان وصل إلى تونس في زيارة يلتقي خلالها نظيره قيس سعيد.