روسيا وقطر تلغيان التأشيرات بين البلدين

وقعت الحكومتين الروسية والقطرية، اليوم الجمعة، اتفاقية حول الإعـفـاء الـمـتـبـادل من مـتـطـلـبـات الـتأشـيـرات، لمواطني البلدين.

وأصدرت السفارة القطرية في موسكو بيانا صحفيا اليوم جاء فيه:

"في إطار الجهود المشتركة، التي تبذلها دولة قطر وروسيا الاتحادية، لتقوية علاقات الصداقة بينهما، قررت حكومتا البلدين المضي قدما في تذليل العقبات أمام إقامة تواصل سلس بين مواطني البلدين الصديقين.

ووأضاف البيان: "بمثابة ترجمة لهذا القرار، تم يوم الجمعة، الموافق الـ27 من ديسمبر 2019، وفي مبنى وزارة خارجية روسيا الاتحادية، توقيع اتـفـاقــيــة بين حكومة دولة قطر، وحكومة روسيا الاتحادية، حول الإعـفـاء الـمـتـبـادل من مـتـطـلـبـات الـتأشـيـرات، لمواطني البلدين الصديقين".

وتابع البيان: "قد وقع الاتفاقية:

بالنيابة عن حكومة دولة قطر، سعادة الدكتور/ أحمد الحمادي - أمين عام وزارة الخارجية.

بالنيابة عن حكومة روسيا الاتحادية، سعادة السيد/ ميخائيل بوغدانوف - الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ونائب وزير الخارجية".