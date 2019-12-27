إمكانيات فلسطينية جيدة للتعاون مع روسيا في مجال الصيدلة

أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الجمعة، أن فلسطين تعتقد وجود إمكانيات جيدة للتعاون مع روسيا في مجال الصيدلة.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفل، في مؤتمر صحفي عقد في مبنى المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا": "أعتقد أن الإمكانيات الجيدة تفتح تعاوننا الآن. إنها صناعة الأدوية إلى جانب غيرها".

وأشار إلى أن شركات الأدوية الفلسطينية شاركت في اللجنة الحكومية الروسية الفلسطينية للتعاون التجاري الاقتصادي، وناقشا توريد منتجاتهما.

ووفقاً له، شارك في عمل اللجنة الحكومية 25 شركة من فلسطين. كما أن شركتين روسيتين أعربتا عن رغبتهما بالتعاون مع فلسطين في السوق الفلسطينية.

وشدد السفير على أنه بعد زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين المرتقبة إلى بيت لحم في 23 يناير/كانون الثاني، تعتزم فلسطين دعوة وفد من روسيا.

هذا واحتضنت موسكو، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، الجلسة الرابعة للجنة الحكومية الروسية الفلسطينية للتعاون التجاري الاقتصادي.