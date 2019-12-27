مصر... البحوث الفلكية تكشف حقيقة زلزال بركة السبع

كشفت الهيئة القومية للزلازل، حقيقة تعرض منطقة بركة السبع في محافظة المنوفية، شمالي مصر، لهزة أرضية صباح اليوم الجمعة.

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس مركز ومدينة بركة السبع، أن بعض الأهالي شعروا بهزة شديدة على الكوبري الكائن أعلى البحر أمام مجلس المدينة.

ونقل موقع "مصراوي"، عن الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الشبكة القومية للزلازل لم تسجل حدوث أية هزة أرضية أو زلزال بمحافظة المنوفية.

وأضاف أن المعهد لم يسجل أيضا أي محافظة بالجمهورية خلال الساعات الماضية.

وتابع "تواصلت مع رئيس مجلس مدينة بركة السبع، وأكد الأخير أن الهزة التي وقعت بالكوبري، ناتجة عن تكسير بائعي الخردة للكوبري، ما أثر عليه ونتج عنه اهتزاز شعر به بعض المارة".

وأوضح رئيس مدينة بركة السبع، أنه جارٍ تدعيم الكوبري علي وجه السرعة ومعالجة أي خلل إذا احتاج الأمر، لتفادي أي خطورة وضرر على المواطنين والسيارات ولضمان السير عليه بشكل طبيعي.