السعودية... بيان يحسم حقيقة احتفالها برأس السنة الميلادية

أصدرت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، بيانا حسمت فيه حقيقة احتفالها برأس السنة الميلادية لأول مرة في تاريخها.

نشرت الهيئة العامة للترفيه السعودية، بيانا عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيه إنها تنفي بصورة كاملة ترخيصها للاحتفال برأس السنة الميلادية في العاصمة الرياض.

وقالت الهيئة: "تود الهيئة العامة للترفيه الإشارة إلى أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، التي تم تداول إعلانها مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وتابعت الهيئة: "تؤكد الهيئة أنه تم منع المنظم والرفع لإماراة منطقة الرياض، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه".

بيان بخصوص فعالية الاحتفال برأس السنه الميلادية pic.twitter.com/rmhqTnLiuU — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) December 27, 2019

​وكانت تقارير عديدة قد تحدثت عن استضافة الرياض لأول مرة في تاريخها احتفالا برأس السنة الميلادية، خاصة بعد نشر حساب "كاليندر السعودية"، الخاص بالفعاليات الفنية في المملكة، عبر موقع "تويتر"، الاثنين الماضي، تصميما تضمن الفعاليات التي ستقام بتلك المناسبة.

في الوقت ذاته، استبعد مراقبون إقدام المملكة على تلك الخطوة بشكل رسمي نظرا لأن عملية النقل المفاجئ من مجتمع محافظ إلى مجتمع به كل شىء متاح، قد تكون له الكثير من الآثار السلبية، مؤكدين أن التحول والانفتاح ليس ترفيها فقط، وأن الاحتفال موجود منذ سنوات ولكن بشكل شخصي.