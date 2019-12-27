تعرف على الأضرار التي ألحقها إعصار "لولو"  

ضربت عاصفة "لولو" المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية عددا من المدن الساحلية في لبنان والأردن وإسرائيل.

ونشر المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي الأضرار التي سببتها العاصفة الهوجاء.

لبنان

وفقا لوسائل إعلام محلية خلفت العاصفة الجوية "لولو" التي تضرب لبنان منذ يوم الثلاثاء، أضرارا كبيرة بمرافق في العديد من المناطق، غمرت عدة طرق في بيروت، مسببة تلف عدة سيارات.

الأردن

وصلت العاصفة "لولو" إلى الأردن وغمرت مياه الأمطار شوارع عمان كما اجتاحت المنازل في العاصمة وضواحيها.

إسرائيل

— ynet עדכוני (@ynetalerts) 25 декабря 2019 г.

حتى إسرائيل لم تنجو من عواقب إعصار "لولو" حيث فقد شخصان وأصيب آخرون، إلا أن السلطات لم تحدد بعد العدد الدقيق للضحايا.