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17:29 27 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    رمضان في العراق

    حملة دعم المنتج العراقي تجني ثمارها وسط دعوات لمقاطعة البضاعة الأجنبية

    © AFP 2019 / Sabah ARAR
    العالم العربي
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    زاد الإقبال على المنتجات العراقية، من قبل الشعب بعد الحملة التي أطلقها المتظاهرون بساحات الاعتصام في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لدعم الإنتاج الوطني، ومقاطعة المستوردة.

    دور مواقع التواصل الاجتماعي في دعم المنتج العراقي

    أطلق ناشطون على صفحات موقع "فيسبوك" حملة "صنع في العراق" مخصصة لدعم المنتجات العراقية، الغاية من ذلك بحسب القائمين على الحملة هو توعية المواطنين بأهمية دعم المنتجات الوطنية بجميع المجالات وفتح المجال أمامها ودعمها وعدم اقتناء أي منتج غير محلي.

    وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا كتب عليها "معا لدعم المنتجات الوطنية"، وأخرى كتب عليها "صنع مع الحب في العراق".

    تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لممثلة المجلس البريطاني في العراق فيكتوريا لايندسي وهي تتبضع منتوجات عراقية من أحد مراكز التسوق في بغداد لتنضم لحملة دعم المنتج الوطني.

    يتفنن الشاب العراقي البصري، ميثم سعد، بعمل الحلوى من التمر البرحي، مغطاة بشوكولاته فاخرة، والمكسرات الأطيب طعما، منها الجوز، والفستق الأخضر، واللوز المحمص، متأنقة في أعشاش من الورق الناعم، لتصبح اختيارا كهدية للمقربين، عن طعمها الأسر الحواس، في علبة زرقاء تحمل نقشا لبوابة بابل التاريخية.

    ولاقى مشروع "برحية" المستوحى من أسم أغلى أنواع التمور في العراق، وهو البرحي، إقبالا كبيرا في الآونة الأخيرة ضمن سياق دعم المنتوج الوطني الذي أطلقه العراقيون في إنعاش بلادهم وإحياء ثرواتها، ومقاطعة المنتجات المستوردة على رأسها الإيرانية.

    مقاطعة البضاعة الأجنبية ومدى تأثيرها على بلد المنشأ

     شن فيه ناشطون مدنيون عراقيون حملة لمقاطعة البضائع الإيرانية، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والاتهامات الموجهة لإيران بالوقوف خلف حكومة بغداد في مسألة استخدام العنف ضد المتظاهرين وتدخلاتها السياسية في البلاد.

    فهل أصبحت الساحة العراقية مهيأة للاستثمار الخليجي؟ وهل ستملئ الدول الخليجية الفراغ الذي تخلفه إيران بسبب الاحتجاجات والعقوبات الأمريكية ضدها؟

    قال الخبير الاقتصادي يحيى السلطاني " أن عدم دخول البضائع الإيرانية بسبب الظروف الراهنة من مظاهرات والضغط الشعبي على الحكومة العراقية، حيث تولدت حالة من الإحجام الشعبي عن شرائها، باتت هذه البضائع بحاجة إلى من يعوضها في السوق العراقية، وخير معوض لها هي السوق الخليجية، ذلك أن البضائع الإيرانية تمتاز بانخفاض أسعارها، الأمر الذي يحتاج معه إلى سوق يمتلك سيولة قوية من أجل منافستها من حيث السعر ومن حيث الجودة، ودول الخليج الوحيدة التي لها القدرة على ذلك، فهي قد لا تبحث عن الربح، وإنما لسد حاجة السوق العراقية وجذب العراق نحو أسواقهم."

    وفي السياق نفسه ذكرت وكالة الأنباء السعودية تفاصيل الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء وترأسها العاهل السعودي، حيث أعلن موافقة المملكة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق للتعاون الاقتصادي.

    عن هذا الموضوع يضيف الخبير الاقتصادي العراقي "تزامنت مسألة الموافقة على مذكرة التفاهم بين الجانبين العراقي والسعودي وما يجري في العراق من مظاهرات، وهو أمر قد خدم الجانب السعودي، خصوصا وأن التبادل التجاري بين السعودية والعراق كان بحدود 400 مليون دولار، وخلال فترة المظاهرات ارتفع إلى ثلاث أضعاف، حيث وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار وثلاثمائة مليون دولار".

    وأكد السلطاني أن "التجار العراقيين باتوا يتجهون صوب السعودية، كون البضاعة الإيرانية تشهد ركودا وإحجاما عن استهلاكها، لذا فإن الجانب السعودي استغل ذلك ونشط حركته التجارية مع العراق، عبر مذكرات التفاهم، من أجل سد النقص الذي يحدث في السوق العراقية، بسبب قلة استيراد البضائع الإيرانية".

    ويواصل المتظاهرون في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، احتجاجاتهم، مع اعتصامات الطلاب، وإضرابهم عن الدوام الرسمي للشهر الثالث على التوالي، حتى الآن، منذ مطلع أكتوبر الماضي، لحين تلبية جميع المطالب.

    انظر أيضا:

    مسؤولة بريطانية تنضم لحملة دعم المنتج العراقي... صور
    هل ينجح مشروع المنتج الوطني في العراق؟
    العراق...حملة مقاطعة المنتجات الإيرانية تؤتي ثمارها
    إطلاق حملة لدعم المنتج العراقي من قبل المتظاهرين وسط بغداد... صور
    الكلمات الدلالية:
    العراق -
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