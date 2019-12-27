إحصائية: ثلث المجتمع السعودي من الشباب

كشفت بيانات مسح للهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية من (0-34) سنة من إجمالي السكان هي 67.02%.

كشفت نتائج مسح تنمية الشباب السعودي لعام 2019م، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، أن الفئة العمرية من 15-34 سنة تبلغ نسبة 36,70% من إجمالي عدد السكان، بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم" السعودية.

وقالت الصحيفة أن الإحصائية كشفت أن أكثر من ثلث المجتمع السعودي من الشباب، "أى أن المجتمع السعودي مجتمع شاب، وأعلى دول مجموعة العشرين في معدل النمو السكاني، لذالك الشباب هم الحل الأول لجميع التحديات".

وكشف المسح أيضا "أن 55.13% نسبة الشباب أصحاب العمل الذين استفادوا من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسات المالية، لذلك فإن الجهود الحكومية في القضاء على البطالة ليست فقط في توفير الوظائف، وإنما بدعم الشباب أصحاب العمل ليمتلكوا أعمالهم الخاصة، ولأن الاقتصاد يعتمد على المنشأت الصغيرة بشكل كبير، لذا تعمل الجهات الحكومية على دعم أصحاب العمل الشباب".

وأوضحت نتائج المسح أن "نسبة الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، بلغت (98,43%) وهذا معناه أن جميع الشباب السعودي تقريبا يتواجدون في مواقع التواصل الاجتماعي (يؤثؤون ويتأثرون بها)، وهنا تأتي أهمية أنظمة الجرائم المعلوماتية وغيرها لضبط هذا الفضاء، خاصة وأن الحملات المغرضة من أعداء هذا البلد تتكثف في تلك المواقع"، وفقا لـ"اليوم".