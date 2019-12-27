شيرين عبد الوهاب تطلب من الجمهور الدعاء لها... فيديو

طلبت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، من جمهورها الدعاء لها، وذلك ردا منها على الشائعات التي تنتشر بين الحين والآخر عن حملها من زوجها، المطرب حسام حبيب.

وقالت في لقاء أجراه معها موقع "الإمارات نيوز"،، على هامش إحيائها حفل كبير في دبي، أمس الخميس، بمناسبة مهرجان التسوق: "يارب الناس كلها تدعيلي أن أنا أقدر أكبر عيلتي وأجيب بيبي تاني".

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب تطاردها طوال الوقت شائعات بشأن حملها من زوجها، حسام حبيب، وهو ما دائما تنفيه.

وكان حسام حبيب أكد لبرنامج "عايشة شو"، في شهر مايو/ أيار، أنه يرغب في إنجاب أطفال من زوجته شيرين عبد الوهاب، ولا يرغب في تأجيل الإنجاب، وذلك لأن الأطفال رزق، بحسب رأيه.

من ناحية أخرى، ردت شيرين عبد الوهاب في اللقاء التلفزيوني، على الانتقادات التي توجه لها عقب كل حفل تظهر فيه، بسبب التصريحات التي تدلي لها، فقالت إن عفويتها ليست جديدة على الجمهور، وأوضحت أنها منذ 20 عاما عندما دخلت الوسط الفني لم تتغير، صريحة كما هي، مطالبة جمهورها بأن يحبها كما هي لأنها لا تريد أن تتغير.

وواصلت أنه من السهل أن تضع قناعا مزيفا، لكن هي تفضل أن تظهر كما هي، ووصفت نفسها قائلة "أنا ست دمي حامي"، مؤكدة أنه إذا قام أحد بمضايقتها سترد بكلام جارح.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب أثارت جدلا في المملكة العربية السعودية، بعد تصريحاتها عن "العوانس"، وذلك في الحفل الذي أحيته في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ضمن "موسم الرياض".