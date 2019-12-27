وزارة الدفاع العراقية تصدر بيانا بشأن حريق اندلع داخل مبناها... فيديو

أصدرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن حريق اندلع في "مخبز مطعم المراتب" في الوزارة مساء أمس، وفيما أكدت أنه لم يسفر عن أضرار بشرية، شددت على ضرورة "عدم تهويل" الحادث.

قال المتحدث باسم الوزارة، العميد يحيى رسول، في بيان ، إن "حريقا اندلع، عصر أمس، في مخبز مطعم المراتب في الوزارة، الكائن على نهر دجلة، ولم يسفر عن خسائر بشرية، أنما تسبب بأضرار في المخبز". وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة ، أن "الحريق تمت السيطرة عليه، ولا داعي للتهويل".

وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنشوب حريق، قالت أنه اندلع في مقر وزارة الدفاع.