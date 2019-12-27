رئيس البرلمان الليبي والوفد المرافق له يصل إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا

وصل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، منذ قليل إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، لإجراء مباحثات مع البرلمان والإدارة القبرصية لتعزيز التعاون الثنائي وبحث تداعيات اتفاقية رسم الحدود البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الليبية وتركيا.

وأشار المريمي إلى أن "هذه الزيارة تهدف إلى إبطال مذكرتي التفاهم التي وقعها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والحكومة التركية".

بنغازي – سبوتنيك . قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي عبد الكريم المريمي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "إن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له وصل منذ قليل إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا في زيارة تستغرق عدة أيام".

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي "خلال الأيام القليلة القادمة سيتوجه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بزيارة رسمية إلى جمهورية النيجر بناء على دعوة رسمية"، بالإضافة إلى "دعوة رسمية وجهة له من الإدارة الأمريكية بزيارة إلى الولايات المتحدة في بداية الأسبوع الثاني من شهر يناير 2020 برفقة وفد رفيع المستوى".

ووقّعت حكومتا الوفاق الوطني وتركيا، مذكرتي تفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، والتعاون الأمني والعسكري في 27 نوفمبر الماضي، وهي خطوة اعتبرتها مصر، واليونان، وقبرص مخالفة للقانون الدولي، بينما طردت أثينا السفير الليبي لديه احتجاجاً على توقيع مذكرتي التفاهم.