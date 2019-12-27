الجيش التركي يؤكد استعداده لإرسال قوات إلى ليبيا حال تلقي الأوامر

نقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن مصادر عسكرية تركية، قولها إن القوات المسلحة مستعدة للتوجه إلى ليبيا والقيام بمهامها، حال تلقيها التعليمات.

جاء ذلك عقب مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الدفاع ناديدا شبنم أكطوب، تقييما لأنشطة الوزارة خلال العام 2019، في العاصمة أنقرة.

وقالت المصادر تعليقا على موضوع إرسال قوات إلى ليبيا، "إن القوات المسلحة التركية مستعدة للقيام بكافة أنواع المهام داخل وخارج تركيا حال تلقيها التعليمات".

وتوقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 - 9 يناير من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية.

وأكّد أن بلاده ستقدم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس في كفاحها ضد الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من دول أوروبية وعربية مختلفة.

وفجر الخميس، دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

وأكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، ليف دينغوف، أمس الخميس، أن حكومة الوفاق طلبت رسميا دعما عسكريا من تركيا، جويا وبحريا وبريا.

وقال دينغوف لـ"سبوتنيك": "نعم هذا صحيح، أكد مكتب حكومة الوفاق الوطني، أنه طلب رسميا الدعم العسكري من السلطات التركية - الجوي والبحري والبري".

ولكن عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، بلقاسم دبرز قال لـ"سبوتنيك"، إنه لم يصدر أي طلب رسمي من السلطات الليبية في طرابلس بشأن دعم عسكري بري وجوي وبحري.