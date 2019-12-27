بوغدانوف يبحث مع السفير المصري الوضع في ليبيا واليمن

ناقش مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر الأوضاع في ليبيا واليمن.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "دار النقاش حول القضايا الملحة في أجندة الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في ليبيا واليمن. كما تطرق الدبلوماسيان إلى الجوانب العملية لزيادة تعزيز العلاقات الودية الروسية المصرية والتفاعل الفعال ضمن البرامج الدولية".

وسبق أن أوردت وسائل إعلام أن حكومة الوفاق الوطني الليبية وجهت طلبا رسميا إلى تركيا بتقديم دعم عسكري، وتحديدا دعم جوي وبحري وبري لصد تقدم قوات حفتر شرق البلاد، وقد أكد هذه المعلومات لوكالة "سبوتنيك" رئيس مجموعة العمل الروسية للتسوية الليبية الداخلية ليف دينغوف.

يذكر أن شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي كانت قد أعلنت، اليوم الجمعة، سيطرة القوات المسلحة الليبية على طريق المطار بطرابلس، حسبما ذكرت قناة "ليبيا".

في سياق متصل، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، أن قرار استرجاع العاصمة الليبية طرابلس التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة هو قرار سيادي لمجلس النواب والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.