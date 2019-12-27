المسماري: تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين.

وبحسب قناة "العربية"، أوضح المسماري أنه "لا توقفات تكتيكية في هذه المرحلة من معركة طرابلس".

المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري لـ" #العربية": سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بــ #طرابلس.. ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحرير العاصمة pic.twitter.com/ZIcao4EbQS — العربية (@AlArabiya) December 27, 2019

وأكد أن "الجيش الوطني الليبي سيطر على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، مشيرا أن عشرات الجثث للميليشيات ملقاة على طول الطريق".

وأضاف الناطق باسم الجيش الليبي أن "الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس".

وكشف أن "قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس".

وذكر أن هناك 940 قتيلا للميليشيات خلال المعارك منذ الـ 4 من أبريل/ نيسان الماضي".

وتابع قائلا "لم نخسر مترا واحدا ولم نتراجع للخلف في أي منطقة اشتباك".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي سيطرة القوات المسلحة الليبية على طريق المطار بطرابلس، حسبما ذكرت قناة "ليبيا".

وتعاني ليبيا منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

وتتواصل منذ أبريل/ نيسان الماضي معارك بين قوات الجيش وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لـ"تحريرها" ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما تصف الوفاق قوات الجيش بالمعتدية على الشرعية.