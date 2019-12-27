الجيش الليبي: إرسال أردوغان قوات إلى ليبيا "مغامرة غير محسوبة"

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه في الجيش الليبي، إن هناك تقهقرا ميدانيا لكتائب "الوفاق" والجثث متناثرة في طريق مطار طرابلس.

وأضاف المحجوب في تصريحات لقناة "العربية" أن "إرسال أردوغان قوات إلى ليبيا سيكون مغامرة غير محسوبة".

ووجه المحجوب الشكر للشعب التونسي قائلا "نشكر للشعب التونسي وقوفه إلى جانب الشعب الليبي".

وكانت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي، قد أعلنت اليوم الجمعة، سيطرة القوات المسلحة الليبية على طريق المطار بطرابلس، حسبما ذكرت قناة "ليبيا".

وأكد المحجوب أن الجيش الليبي يقترب من قلب العاصمة طرابلس، "ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات".

وتابع أن "قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق يقودها محمد الشريف"، مشيرا إلى أن "القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة".

ومن جانيه قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين.

وأضاف "لا توقفات تكتيكية في هذه المرحلة من معركة طرابلس".