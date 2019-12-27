الجيش العراقي: سقوط صواريخ على قاعدة تضم قوات أمريكية قرب كركوك

أعلن الجيش العراقي، إن عدة صواريخ أطلقت على قاعدة "كي وان" العسكرية العراقية بالقرب من مدينة كركوك، اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر أمنية، أن القاعدة التي تقع على بعد 15 كم شمال غربي كركوك، تضم قوات عسكرية أمريكية، إلى جانب القوات العراقية من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب، وفقا لوكالة "رويترز".

ولم يتضح على الفور ما اذا كانت هناك إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن عثرت على منصة إطلاق لصواريخ كاتيوشا داخل سيارة مهجورة بالقرب من القاعدة.