الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عناصر من "أنصار الله" غرب تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اثر استهداف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "القوات استهدفت تجمعين لعناصر الحوثيين في أطراف منطقة البرح ووادي رسيان غرب تعز".

وأكد "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات قتالية تابعة لهم جراء الاستهداف".

وكان الجيش اليمني، قد أعلن الثلاثاء الماضي، مقتل قيادي ميداني من الحوثيين يدعى "أبو سليم" و4 من مرافقيه، وإصابة آخرين بقصف مدفعي على تجمع لعناصر الجماعة في مزارع البيضاني بمنطقة الربيعي غرب مدينة تعز.