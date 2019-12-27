محمد بن راشد يغرد عن "حاكم عربي يخشى النوم بين شعبه"

نشر نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، على صفحته الشخصية في موقع "تويتر" تغريدة بعنوان "علمتني الحياة".

واستشهد ابن راشد في تغريدته، بقصة خليفة المسلمين، عمر بن الخطاب، حيث قال "علمتني الحياة إنه كان يخاف ويخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها".

وأضاف "نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر وآمالهم تتبخر، بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه".

وتابع قائلا "علمتني الحياة أنه إذا خاف حاكم من شعبه، فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده".

#علمتني_الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف..كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها... نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر ..وآمالهم تتبخر ..بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه..#علمتني_الحياة اذا خاف حاكم من شعبه .. فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 27, 2019

وفي وقت سابق، وجه محمد بن راشد آل مكتوم رسالة للشباب العربي.

وأكد حاكم دبي في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر" على وحدة الأمة العربية وخلودها، وحث الشباب على عدم اليأس لأن اليأس عكس الحياة، واختتم قائلا: "علمتني الحياة".

وجاء في التغريدة: "رسالتي للشباب العربي: نحن أمة عربية واحدة..نحن أمة عربية خالدة..نحن أمة لسانها وقرآنها باق ما بقيت الدنيا..نحن أمة أملها يتجدد..شبابها يتجدد..روحها تتجدد..قدرها أن تبقى ما بقيت الأرض. نحن لا نيأس لأن اليأس كفر ..اليأس عكس الحياة .. ونحن أمة كتبت لها الحياة...هكذا علمتني الحياة".

رسالتي للشباب العربي: نحن أمة عربية واحدة..نحن أمة عربية خالدة..نحن أمة لسانها وقرآنها باق ما بقيت الدنيا..نحن أمة أملها يتجدد..شبابها يتجدد..روحها تتجدد..قدرها أن تبقى ما بقيت الأرض. نحن لا نيأس لأن اليأس كفر ..اليأس عكس الحياة .. ونحن أمة كتبت لها الحياة...

هكذا #علمتني_الحياة — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 22, 2019

وكان محمد بن راشد قد أكد مرارا ثقته بالشباب العربي المثقف القوي الطموح، وتنسب له مبادراته الدائمة لرفع الوعي وحس المسؤولية عند الشباب العربي.