قافلة عتاد أمريكية من 30 شاحنة تعبر الحدود العراقية إلى الحسكة

قال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة إن قافلة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الأمريكي تضم عشرات الشاحنات المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبرت الحدود العراقية السورية باتجاه محافظة الحسكة.

وأضاف المراسل أن القافلة العسكرية الأمريكية ضمت 30 شاحنة محملة بمعدات عسكرية وذخيرة وسيارات دفع رباعي وصهاريج وقود.

ولفت إلى أن هذه الآليات أدخلت عبر معبر الوليد البري الحدودي غير الشرعي مع إقليم كردستان العراق، ليل "الخميس- الجمعة" ، وتمركزت في القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة تل بيدر (قصرك) شمالي مدينة الحسكة.

وأشار المراسل إلى أن القافلة العسكرية الأمريكية الجديدة هي الثالثة من نوعها منذ بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث سبقها إرسال تعزيزات عسكرية خلال الأسابيع الماضية إلى قواعد جيش الاحتلال الأمريكي في محافظتي الحسكة ودير الزور بشكل أساسي، وذلك لتمكين القبضة الأمريكية على حقول النفط والغاز في المنطقة.