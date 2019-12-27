الشرطة العسكرية الروسية تنفذ دوريات في محافظة حلب السورية

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أن الشرطة العسكرية الروسية أجرت دوريات على الحدود السورية - التركية في محافظة حلب.

موسكو - سبوتنيك. وقال قائد مركز المصالحة: "استمرت دوريات وحدات الشرطة العسكرية الروسية ضمن مشاوير عجمي - أفشرية، عجمي - منبج في محافظة حلب".

كما أكد قائد مركز المصالحة أن الانتهاكات في منطقة خفض التصعيد في إدلب مستمرة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم أمس الخميس، بدء تسيير دورية روسية - تركية مشتركة جديدة، على الحدود السورية التركية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 26 كانون الأول/ ديسمبر، تفقدت دورية مشتركة أخرى تضم عناصر من الشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية الوضع في شمال غربي سوريا، وقطعت الدورية المشتركة، التي انطلقت من نقطة عبور في قرية غريب، مسافة تزيد عن 60 كم في أكثر من 1.5 ساعة واستكملت عملها بالعودة إلى نقطة الانطلاق".

وأوضحت الوزارة أن عسكريي البلدين نفذوا مهام الدورية في منطقة حدودية تقع على بعد بضعة كيلومترات شرق عين العرب (كوباني)، كما قامت المروحيات الروسية والتركية بدورية جوية في المنطقة.

هذا وتُنفَّذ الدوريات مهامها باستخدام مركبات "تيغر" و"تيفون" المدرعة التابعة للشرطة العسكرية الروسية ومركبات "كيربي" المدرعة التابعة لحرس الحدود التركية، وفي المجموع، تضم الدورية ثماني وحدات من المعدات العسكرية وحوالي 50 من الأفراد العسكريين من البلدين، وأضافت وزارة الدفاع، بأن رصد حركة الدوريات يتم بواسطة طائرة "أورلان-10" المسيرة التابعة للشرطة العسكرية الروسية

يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم من 10 بنود، حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضي السورية، شرق وغربي منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي، بعد انسحاب "الوحدات الكردية".