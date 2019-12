"أطباء بلا حدود": عالجنا 1.2 مليون مريض في اليمن خلال 4 أعوام

منذ مارس 2015 وحتى سبتمبر 2019 استقبلت المنظمة أكثر من مليون مريض في غرف الطوارئ في المرافق الصحية التي تعمل بها وتدعمها في 12 محافظة يمنية.

From Mar 2015-Sep 2019, @MSF has received more than 1000,000 patients in emergency rooms in the health facilities in 12 governorates #Yemen pic.twitter.com/EWJPQGqPk1