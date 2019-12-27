"أطباء بلا حدود": عالجنا 1.2 مليون مريض في اليمن خلال 4 أعوام

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، اليوم الجمعة، علاج أكثر من مليون مريض في اليمن منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015.

وقالت المنظمة الدولية في تغريدة لها عبر حساب بعثتها في اليمن: "منذ مارس/ آذار 2015 وحتى سبتمبر/ أيلول 2019، استقبلت المنظمة 1.213 مليون مريض في غرف الطوارئ في المرافق الصحية التي تديرها أطباء بلا حدود والتي تدعمها في 12 محافظة يمنية".

منذ مارس 2015 وحتى سبتمبر 2019 استقبلت المنظمة أكثر من مليون مريض في غرف الطوارئ في المرافق الصحية التي تعمل بها وتدعمها في 12 محافظة يمنية.

From Mar 2015-Sep 2019, @MSF has received more than 1000,000 patients in emergency rooms in the health facilities in 12 governorates #Yemen pic.twitter.com/EWJPQGqPk1 — MSF Yemen (@msf_yemen) December 27, 2019

وأشارت "أطباء بلا حدود" في تغريدة أخرى، إلى أنها "عالجت منذ مارس 2015 وحتى سبتمبر 2019 أكثر من 160 ألف مريض أصيبوا بالعنف".

وتعمل فرق "أطباء بلا حدود" في اليمن في 12 مستشفى وتدعم أكثر من 20 مرفقا صحيا في 11 محافظة، ألا وهي أبين وعدن وعمران وحجة والحديدة وإب ولحج وصعدة وصنعاء والشبوة وتعز.

يشار إلى أن منظمة "أطباء بلا حدود"، حافظت على استمرار حضورها في اليمن منذ عام 2007. وعقب انتفاضة اندلعت سنة 2011 متأثرة بثورات الربيع العربي في تونس ومصر، بدأت المنظمة العمل في جنوب اليمن. فقد قامت الفرق في تعز والضالع بعلاج جرحى المظاهرات ودعمت غرف الطوارئ في مستشفى الرازي الواقع في محافظة أبين.