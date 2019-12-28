الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا روسيا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت، قرارا روسيا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة بهذا الصدد.

موسكو - سبوتنيك. وجرى التصويت على مشروع القرار الروسي، وحصل مشروع القرار على موافقة 79 دولة، وعارضته 60 دولة، وامتنعت 33 دولة أخرى عن التصويت.

وفي نفس السياق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم حقوق اللاجئين الروهينغا المسلمين والأقليات في ميانمار.

وحصل مشروع القرار على موافقة 134 دولة، وعارضته 9 دولة، وامتنعت 28 دولة أخرى عن التصويت.