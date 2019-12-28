مقتل متعاقد مدني أمريكي وجرح عدد من الجنود الأمريكيين في مدينة كركوك العراقية

قال التحالف الدولي ضد "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة إن هجوما صاروخيا في شمالي العراق أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة العديد من الجنود الأمريكيين يوم الجمعة.

وقال التحالف في بيان "قُتل متعاقد مدني أمريكي وأصيب عدة أفراد أمريكيين وأفراد عراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف البيان "قوات الأمن العراقية تقود عملية للرد والتحقيق في الهجوم" دون الإشارة إلى من قد يكون المسؤول عن الهجوم.

وكان الجيش العراقي، قد أعلن في بيان في وقت سابق، يوم الجمعة إن عدة صواريخ أطلقت على قاعدة "كي وان" العسكرية العراقية العسكرية العراقية التي تضم قوات أمريكية بالقرب من مدينة كركوك.

يذكر أن واشنطن قد دعت بغداد إلى اتخاذ خطوات لحماية المصالح الأمريكية في البلاد في مواجهة تلك الهجمات، وصرح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر بأنه عبر عن "قلقه بشأن ما يرد حول الهجمات على قواعد في العراق حيث قد توجد القوات والمعدات الأمريكية"، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء بالإنابة عادل عبد المهدي.

وأضاف إن الولايات المتحدة لديها:

"حق الدفاع عن النفس، حيث نطلب من شركائنا العراقيين اتخاذ إجراءات استباقية ... للسيطرة على ذلك، لأنه ليس جيدا لأي منا".

من جانبه، دعا مكتب عبد المهدي الجميع إلى "ألا يدخروا أي جهد لمنع التصعيد الذي يهدد جميع الأطراف" ، محذرا من أن "القرارات الأحادية الجانب ستثير ردود فعل سلبية تجعل من الصعب السيطرة على الموقف".