حفل خطوبة فنانين مصريين بحضور تامر حسني... فيديو

ونشرت هنادي مهنا عددًا من الصور عبر حسابها على ”إنستغرام“، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو ظهرت هنادي في إحداها وهي تستعد لـ"فوتوسيشن" مع خطيبها.
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وأقيم حفل الخطوبة في أجواء عائلية بحضور العديد من الأصدقاء والمقربين في منزل هنادي مهنا، كما شارك فرحة الخطيبين الفنان المصري تامر حسني.
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Congratulations to the first Egyptian star and artist Ahmed Khaled Saleh, ♥ ️ ♥ ️💍♥️🦋🕊
وظهرت هنادي في حفل خطوبتها مرتديًة "جامبسوت" أبيض اللون طويل وفضفاض وغير منقوش ومزود بحزام فضي لامع كما ارتدت ”خاتم“ الخطبة بيدها اليمنى.
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