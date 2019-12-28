شقيق طالب الطيران السعودي المفقود في الفلبين يكشف آخر المستجدات

أعلن شقيق طالب الطيران السعودي عبد الله الشريف المفقود بالفلبين، أن السلطات الفلبينية أوقفت البحث عن شقيقه الذي فقد في جزيرة "مندورو" في مايو/أيار الماضي.

ويأتي قرار السلطات الفلبينية، اتباعا للنظام المتبع عالميا في حال فقدان أي شخص لأكثر من 21 يوما.

ووفقا لما نشرته صحيفة "تواصل" السعودية، أوضح عبد المجيد شقيق الطالب أن عمليات البحث التي أجرتها السلطات الفلبينية لم تعثر على أي من متعلقات شقيقه، عدا حقيبة تعود لمدربه الفلبيني.

وأوضح أن أحد أشقائه لا يزال هناك للمشاركة في البحث عن أي خيط يوصلهم إلى مكان شقيقهم.

ولفت إلى أنهم يعملون حاليا بجهد فردي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أي معلومة عن شقيقهم، مؤكدا أن آخر ما أفادتهم به سفارة المملكة بالفلبين أنه لا جديد في الأمر.

وكانت السفارة السعودية أكدت في وقت سابق حرصها على متابعة قضية اختفاء الطالب الذي فقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه في مدينة سان خوسيه.

وبينت السفارة أنها مستمرة في عقد اجتماعات مع المسؤولين في الفلبين لمتابعة التحقيقات، وفي إطلاع عائلة الطالب بأي مستجدات.