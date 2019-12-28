مقتل 9 أشخاص على الأقل في تفجير بسيارة مفخخة في مقديشو

قتل وجرح عدد من الأشخاص إثر تفجير بسيارة مفخخة استهدف مكتبا للضرائب جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو، صباح اليوم السبت.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل "راديو دالسان" المحلي، صباح اليوم السبت إن "عددا من المدنيين قتلوا فيما أصيب آخرون إثر تفجير بسيارة مفخخة أمام مكتب للضرائب في أفغوي جنوب غربي مقديشو".

وأضاف الراديو أن "التفجير وقع أثناء خروج طلبة المدارس والموظفين إلى الشارع".

فيما قال متحدث باسم وزارة الإعلام الصومالية إن "عددا كبيرا من الأشخاص قتلوا وجرحوا، بينما لا تزال سيارات الإسعاف تهرع لموقع الحادث".