وزير الثقافة السعودي: مفاجأة سارة الأسبوع المقبل

أعلن وزير الثقافة السعودي، بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، عن "مفاجأة سارة" تشهدها المملكة الأسبوع المقبل تتعلق بقطاع التعليم.

وغرد الوزير عبر تويتر: "التعليم أولا.. التعليم أخيرا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم"، ولم يكشف عن أي تفاصيل.

وألمحت العديد من وسائل الإعلام إلى أن التغريدة قد تدور حول اتفاق بين وزارتي الثقافة والتعليم، جرى الإعلان عنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يتعلق بإدخال الموسيقى والمسرح والفنون إلى مدارس البلاد.

"التعليم أولاً.. التعليم أخيراً".. مفاجأة سارة الأسبوع القادم. — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) December 27, 2019

وكانت وزارة الثقافة السعودية تابعة لوزارة الإعلام قبل أن تنفصل لتصبح وزارة مستقلة بأمر ملكي في عام 2018، وتهدف الوزارة إلى تطوير وتنشيط الجانب الثقافي في السعودية، وجعلها داعما لاقتصاد المملكة.