انتشار مقاطع خادشة للحياء في دولة عربية تدفع السلطات للتحرك

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا بشأن قيام أحد الاشخاص بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء وتتنافى مع الآداب العامة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء الشخص على الفور وتحريك دعوى قضائية ضده من قبل الادارة العامة للمباحث الجنائية، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

وأكدت الوزارة أن المؤسسات الأمنية تتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو الآداب العامة.