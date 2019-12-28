بعد الهجوم الصاروخي... القوات الأمريكية في العراق تستنفر

كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم السبت، أن القوات الأمريكية اتخذت إجراءات غير مسبوقة على خلفية وجود مخطط لاستهداف قاعدة عين الأسد الجوية .

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز"، إن "القوات الأمريكية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة على قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، بعد تعرض قاعدة كي وان في محافظة كركوك إلى هجوم صاروخي".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "طائرات حلقت فوق القاعدة"، مبينا أن "القوات الأمريكية عملت مضلة جوية على قاعدة عين الأسد الجوية تحسبا لأي طارئ".

وأشار المصدر إلى أن "القاعدة تشهد حاليا طيران أمريكي كثيف لرصد أي حركة تهدف إلى مهاجمة القاعدة ".

أعلن الجيش العراقي، يوم أمس الجمعة، إن عدة صواريخ أطلقت على قاعدة "كي وان" العسكرية العراقية بالقرب من مدينة كركوك.

وذكرت مصادر أمنية، أن القاعدة التي تقع على بعد 15 كم شمال غربي كركوك، تضم قوات عسكرية أمريكية، إلى جانب القوات العراقية من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب.